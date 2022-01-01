Максим Артамонов Экс-депутат краевого Заксобрания 29 октября отправится добровольцем в зону спецоперации Он поедет туда с несколькими добровольцами из Перми и Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

из личного архива

Бывший депутат Законодательского собрания Прикамья от партии ЛДПР сообщил, что вместе с несколькими добровольцами из Перми и Екатеринбурга он вернётся в 228 мотострелковый полк, где служил во время первого военного конфликта на Донбассе. Об это он написал в своём telegram-канале.

«Приказ пришел вчера [27 октября], завтра [29 ] рано утром уезжаю в часть. А там, по ситуации. Но думаю в течении недели-полутора окажусь на фронте. Связи первое время, видимо, не будет», — рассказал бывший депутат (орфография — авторская).

В беседе с «Новым компаньоном» он уточнил, что с ним в часть поедут двое человек из Перми.

«Все они едут по второму разу: один со мной воевал в роте, с другим я пересекал границу, но он воевал в артиллерии. В Екатеринбурге ждёт ещё пара человек из нашего батальона. Они тоже едут во второй раз», — уточнил он.

Григоренко отметил, что ему «просто стыдно перед жителями Красного Лимана и других пунктов, которым мы пообещали, что пришли навсегда», имея в виду отступление российский войск в Харьковской области и сдачу населённых пунктов украинской армии.

Напомним, об отъезде Григоренко стало известно 27 октября. Накануне отправки он оценил итоги мобилизации в Пермском крае, полностью поддержав действия властей.

Александр Григоренко до того, как он был избран депутатом регионального парламента от ЛДПР в 2016 году, принимал участие в боевых действиях в ЛНР. Там он служил вместе с пермяком Александром Стефановским, который погиб. Сам Григоренко тогда получил ранение — будущему депутату прострелили коленную чащечку.

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