Экс-депутат Заксобрания Прикамья снова едет добровольцем на спецоперацию Перед отъездом Александр Григоренко дал оценку итогам мобилизации в Пермском крае Поделиться Твитнуть

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Экс-депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко снова уезжает на военную спецоперацию на Украину. По словам источника «Нового компаньона», отъезд состоится в ближайшие дни. Сам Григоренко сообщил, что «ждёт приказа» и точная дата отправки ему неизвестна. Перед командировкой в своём тг-канале Александр подвёл промежуточные итоги мобилизации в Прикамье.

По его мнению, военный комиссариат Пермского края и региональные власти, в целом, оперативно справились с задачей — уже 30 сентября было объявлено о том, что мобилизационный план регионом выполнен.

Григоренко отметил, что по сравнению со многими другими регионами Прикамье прошло мобилизацию «ровно», без скандалов в виде вручения повесток на улице, «охоты за резервистами» и пр.

«Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе мобилизации посетил учебные центры в Свердловской и Тюменской областях. И по итогам личного общения с мобилизованными пермяками принял решение о мерах поддержки резервистов и членов их семей, — написал Григоренко. — На данный момент это единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. мобилизованному, а также 15 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка или ребёнка-студента до 23 лет. На уровне муниципалитетов принимаются решения о дополнительных мерах поддержки семей резервистов — бесплатное питание для детей, отсутствие платы за посещение детских садов и т.д.».

Также Александр Григоренко оценил оперативную организацию работы «горячей линии» центра поддержки участников СВО «Помощь здесь» и штабов помощи мобилизованным и членам их семей, созданных на базе муниципалитетов.

Отметил экс-депутат Заксобрания и усилия краевых властей по поддержке предприятий ВПК Пермского края, большинство из которых перешли на усиленный режим работы.

«В целом, по итогам осенней мобилизационной кампании Пермский край выполнил мобилизационный план, ввёл системные меры поддержки мобилизованных резервистов и членов их семей, координируются действия власти и институтов гражданского общества для помощи участникам СВО и членам их семей», — заключил Александр Григоренко.

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