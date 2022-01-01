Максим Артамонов Бывшего депутата Заксобрания Прикамья ранили в голову на Донбассе Александр Григоренко серьёзно не пострадал — пуля попала в каску Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Григоренко

Экс-депутат Законодательного собрания Прикамья от партии ЛДПР Александр Григоренко, который находится в зоне в спецоперации, получил незначительное ранение в голову. Об этом Григоренко написал в своём telegram-канале.

Он пояснил, что пуля попала в его каску и это не привело к серьёзной травме, но останется шрам.

«В целом для здоровья всё обошлось. Даже в медроту не поехал — залили голову перекисью, и всё. Но зато стал осторожнее», — написал бывший депутат.

Напомним, в конце октября прошлого года Григоренко отправился добровольцем в зону спецоперации.

Сейчас он находится на севере Донбасса в зоне боевых действий. Его назначили командиром взвода.

Александр Григоренко до избрания депутатом регионального парламента от ЛДПР в 2016 году принимал участие в боевых действиях в ЛНР. В 2014-2015 годах на Донбассе воевал в батальоне «Заря». Там он служил вместе с пермяком Александром Стефановским, который погиб. Сам Григоренко тогда получил ранение — ему прострелили коленную чашечку. В 2022 году Григоренко служил в 228-м полку (часть ВС РФ) с апреля по сентябрь.

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