Максим Артамонов Экс-депутат ЗС Пермского края Григоренко назначен командиром взвода в зоне боевых действий СВО Сейчас он воюет на севере Донбасса — «иногда в обороне, иногда в наступлении» Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Григоренко

Бывший депутат Законодательного собрания Прикамья от партии ЛДПР Александр Григоренко рассказал, что вернулся в свой 228-ой мототострелковый полк 90-й танковой дивизии и стал командиром взвода в третьей роте. При этом он остался рядовым. Об этом Григоренко написал в своём telegram-канале.

Он пояснил, что ему предлагали лейтенанта, но он отказался из-за необходимости подписывать трёхлетний контакт.

«Во взводе добровольцы из Пермского края, Удмуртии, Новосибирской и Иркутской областей. Все сознательные пацаны, понимающие зачем они приехали на СВО. Воюем на севере Донбасса. По ситуации. Иногда в обороне, иногда в наступлении», — рассказал он.

Напомним, в конце октября прошлого года Григоренко отправился добровольцем в зону спецоперации. Он поехал туда с несколькими добровольцами из Перми и Екатеринбурга.

Александр Григоренко до избрания депутатом регионального парламента от ЛДПР в 2016 году принимал участие в боевых действиях в ЛНР. В 2014-15 годах на Донбассе он воевал в батальоне «Заря». Там он служил вместе с пермяком Александром Стефановским, который погиб. Сам Григоренко тогда получил ранение — будущему депутату прострелили коленную чашечку. В 2022 году Григоренко служил в 228-м полку (часть ВС РФ) с апреля по сентябрь.

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