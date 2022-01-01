Экс-депутат ЗС Пермского края госпитализирован после ранения на Донбассе Александр Григоренко уехал воевать осенью прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Александра Григоренко

Бывший депутат Законодательного собрания от фракции ЛДПР Александр Григоренко , который уехал добровольцем для участия в спецоперации, получил ещё одно ранение. На этот раз — сквозное осколочное. Об этом Григоренко написал в своём telegram-канале.

«Несколько дней назад получил сквозное осколочное ранение. Проверял по рации, как держатся пацаны из моего взвода на посту. И тут прилетело....» — написал Григоренко.



Он пояснил, что «осколок прошёл насквозь под губой и выбил левый клык». Сейчас Григоренко находится в одном из госпиталей в Центральной России, а после лечения намерен «вернуться на фронт».



В конце октября прошлого года Григоренко отправился добровольцем в зону спецоперации на север Донбасса. Его назначили командиром взвода. На прошлой неделе он сообщил, что получил ранение в голову.

Александр Григоренко до избрания депутатом регионального парламента от ЛДПР в 2016 году принимал участие в боевых действиях в ЛНР. В 2014-2015 годах на Донбассе воевал в батальоне «Заря». Там он служил вместе с пермяком Александром Стефановским, который погиб. Сам Григоренко тогда получил ранение — ему прострелили коленную чашечку. В 2022 году Григоренко служил в 228-м полку (часть ВС РФ) с апреля по сентябрь.





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