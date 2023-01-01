Достроен каркас основного лечебного корпуса Пермской краевой инфекционной больницы Строительные работы в административно-хозяйственном корпусе выполнены на 97% Поделиться Твитнуть

Строители подрядной организации «ЖБК-Строй» завершили возведение каркаса лечебного корпуса новой Пермской краевой инфекционной больницы (ул. Леонова, 84). Об этом сообщили в региональном минстрое.

Площадь нового корпуса — 28 тыс. кв. м. Сейчас идёт остекление здания, фасадные работы, кладка наружных стен и внутренних перегородок на всех этажах.

В административно-хозяйственном корпусе больницы строительные работы выполнены на 97%. В помещениях остаётся смонтировать крупное технологическое оборудование.

Напомним, строительство новой краевой инфекционной больницы началось в Перми в феврале прошлого года. Плановый срок завершения работ — 4 квартал 2023 года.

В лечебном учреждении должно появиться 232 койко-места, кабинеты диагностики, кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета, дезинфекционное отделение, отделение санитарной обработки транспорта, лаборатории.

Строительство инфекционной больницы в Перми обойдётся в 5,4 млрд руб.

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