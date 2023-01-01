Максим Артамонов
Автомобили «Москвич» начнут продавать в Перми с 3 марта
Минимальная цена — почти 2 млн рублей
С 3 марта в 23 городах России стартует продажа автомобилей бренда «Москвич». Отечественные автомобили будут продавать, в том числе, и в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале автозавода.
Цена автомобиля составляет от 1,97 млн руб. В столице Прикамья завод ранее выбрал трёх дилеров бренда — это компании VERRA, «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс».
Сейчас автомобильный завод выпускает городской кроссовер «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е», продажи стартовали в конце прошлого года. Цены на «Москвич-3» начинаются от 1,97 млн руб.
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