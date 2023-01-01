Максим Артамонов Автомобили «Москвич» начнут продавать в Перми с 3 марта Минимальная цена — почти 2 млн рублей Поделиться Твитнуть

С 3 марта в 23 городах России стартует продажа автомобилей бренда «Москвич». Отечественные автомобили будут продавать, в том числе, и в Перми. Об этом сообщается в официальном telegram-канале автозавода.

Цена автомобиля составляет от 1,97 млн руб. В столице Прикамья завод ранее выбрал трёх дилеров бренда — это компании VERRA, «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс».

Сейчас автомобильный завод выпускает городской кроссовер «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е», продажи стартовали в конце прошлого года. Цены на «Москвич-3» начинаются от 1,97 млн руб.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно , что автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 крупных российских городах, в том числе в Перми.





Центры будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и других городах России. В дальнейшем планируется расширение дилерской сети и на другие города.





В Пермском крае дилерами завода являются компании «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс» и VERRA.





Создание дилерских центров в регионах связано с уходом с российского рынка французской компании Renault, которая владела московским автозаводом. В марте прошлого года, через месяц после начала спецоперации, Renault объявила об уходе из России, а завод «Рено Россия» перешёл в собственность правительства Москвы. После этого предприятие стало называться АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

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