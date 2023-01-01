Максим Артамонов В Перми дилерами столичного автозавода «Москвич» стали три компании Цены на эти отечественные автомобили начинаются от 1,97 млн рублей Поделиться Твитнуть

Автомобили «Москвич» в Перми будут продаваться в трёх дилерских центрах — «Сатурн-Р-Авто», «Сильвер Моторс» и компания Verra. В ближайшее время новые дилерские центры «Москвича» также откроются ещё в 12 городах России, в том числе в Перми.

Как уточняет "Коммерсант-Прикамье", ожидается, что отгрузки автомобилей в Пермь начнутся в феврале.

Сейчас автомобильный завод выпускает городской кроссовер «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е», продажи стартовали в конце прошлого года. Цены на «Москвич-3» начинаются от 1,97 млн рублей.

В октябре прошлого года стало известно, что автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 крупных российских городах, в том числе в Перми.

Центры будут работать также в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и других городах России. В дальнейшем планируется расширение дилерской сети и на другие города.

Создание дилерских центров в регионах связано с уходом с российского рынка французской компании Renault, которая владела московским автозаводом. В марте этого года, через месяц после начала спецоперации, Renault объявила об уходе из России, а завод «Рено Россия» перешёл в собственность правительства Москвы. После этого предприятие стало называться АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.