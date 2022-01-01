Максим Артамонов корреспондент Автомобильный завод «Москвич» планирует открыть дилерский центр в Перми Всего по стране их будет 23 Поделиться Твитнуть

Автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 крупных российских городах, в том числе и в Перми. Предприятие уже начало формировать дилерскую сеть и принимать заявки на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники на предприятии.

Центры собираются также открыть в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и других городах России.





Источники ТАСС отмечают, что в дальнейшем планируется расширение дилерской сети и на другие города, исходя из планов по сборке автомобилей «Москвич».





До 21 октября предприятие будет принимать заявки на получение статуса официального дилера завода.





Создание дилерских центров в регионах связано с уходом с российского рынка французской компании Renault, которая владела московским автозаводом. В марте этого года, через месяц после начала спецоперации, Renault объявила об уходе из России, а завод «Рено Россия» перешёл в собственность правительства Москвы. После этого предприятие стало называться АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

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