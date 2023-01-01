Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Стали известны даты проведения «Небесной ярмарки» в 2023 году Фестиваль состоится 18—20 августа и станет частью празднования 360-летия Кунгура Поделиться Твитнуть

фото из телеграм-канала Вадима Лысанова

Воздухоплавательный фестиваль «Небесная ярмарка» в 2023 году состоится 18-20 августа в районе деревни Тёплая в окрестностях Кунгура. Как сообщил «Новому компаньону» начальник отдела молодёжной политики и туризма администрации Кунгурского муниципального округа Сергей Алтухин, площадка, где фестиваль будет проводиться впервые, даёт дополнительные возможности для организаторов: здесь можно создать парковку для автомобилей и торговые ряды гораздо большей площади, чем на стадионе «Труд» в Кунгуре.

Как уже писал «Новый компаньон», Федерация воздухоплавания Пермского края с этого года не участвует в работе фестиваля, поэтому спортивной составляющей в его программе не будет. По словам Сергея Алтухина, концепция фестиваля уже разработана и находится в стадии согласования с учредителем — министерством по туризму Пермского края.

В общем виде событийный контур «Небесной ярмарки-2023» выглядит следующим образом: 18 августа, в пятницу, состоится вечернее открытие, переходящее в ночное шоу с массовым взлётом воздушных шаров; 19 августа события фестиваля пройдут в Кунгуре, где будет отмечаться 360-летие города. «Мы сейчас не привязаны к спортивной части. Вы же понимаете, что спорт — это регламент: сначала они отлетают свои рейтинговые соревнования, а потом уже обращаются к народу, к туристам; у нас же посыл такой, чтобы аэростаты приблизить ко всем желающим, чтобы их можно было посмотреть, пощупать…» — поясняет чиновник. Планируется установить аэростаты на Соборной площади Кунгура, чтобы осуществлять подъёмы всех желающих. Закрытие фестиваля состоится днём 20 августа в деревне Тёплая.

Сергей Алтухин уверен, что, несмотря на отсутствие Андрея Вертипрахова в числе организаторов фестиваля, Кунгуру удастся пригласить многих воздухоплавателей для участия в «Небесной ярмарке».

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