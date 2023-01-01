Максим Артамонов В Пермь прибыли первые автомобили бренда «Москвич» Их можно будет купить за 2 млн рублей уже в начале марта Поделиться Твитнуть

Пермские компании «Сатурн-Р-Авто» и «Сильвер Моторс», которые в этом году стали дилерами «Москвича», объявили о продаже отечественных автомобилей обновлённого бренда. При это на сайте третьего дилера «Москвича» в Перми, компании, VERRA, пока нет предложений о продаже этих автомобилей. Предположительно, отечественные автомобили этой марки будут продаваться вместе с Toyota на шоссе Космонавтов, 306. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, осуществлять продажу пермские дилеры смогут лишь после того, как московский автомобильный завод «Москвич» проведёт аудит автоцентров, который запланирован на 28 февраля. В случае положительного заключения купить новые старые отечественные авто в Перми можно будет уже с 1 марта.

В ближайшее время новые дилерские центры «Москвича» также откроются ещё в 12 городах России. Сейчас автомобильный завод выпускает городской кроссовер «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е», продажи стартовали в конце прошлого года. Цены на «Москвич-3» начинаются от 1,97 млн рублей.

Напомним, в октябре прошлого года стало известно, что автомобильный завод «Москвич» может открыть дилерские центры в 23 крупных российских городах, в том числе в Перми.

Центры будут работать в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре и других городах России. В дальнейшем планируется расширение дилерской сети и на другие города.

Создание дилерских центров в регионах связано с уходом с российского рынка французской компании Renault, которая владела московским автозаводом. В марте этого года, через месяц после начала спецоперации, Renault объявила об уходе из России, а завод «Рено Россия» перешёл в собственность правительства Москвы. После этого предприятие стало называться АО «Московский автомобильный завод «Москвич».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.