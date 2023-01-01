Максим Артамонов Канадские власти ввели санкции против депутата Госдумы от Пермского края Скриванова Всего в списке окзалось 129 физических лиц Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В отношении депутата Госдумы от Пермского края Дмитрия Скриванова введены новые санкции в связи со спецоперацией — на этот раз он включён в новый санкционный список Канады. Соответствующий перечень должностных лиц и организаци опубликовал канадский МИД.

В обновлённом «чёрном списке» Канады сейчас находятся 129 российских физических лиц и 63 юридических, в том числе ПАО «Мотовилихинские заводы».

Единоросс Скриванов уже не в первый раз попадает под санкции. В начале мая прошлого года он оказался в числе 76 депутатов Госдумы РФ, которые попали в санкционный список Австралии, а в начале октября санкции против этого депутата Госдумы ввели США. Кроме того, единоросс находится под сканкциями Евросоюза, Британии, Швейцарии и Японии.

Напомним, вчера, в годовщину начала спецоперации России на Украине, США ввели очередной пакет санкций против РФ. «Чёрные списки» расширили госдеп, минторг и минфин Соединённых Штатов. В них оказался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за участие в организации частичной мобилизации.

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