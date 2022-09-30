Максим Артамоновкорреспондент
Депутат Госдумы Дмитрий Скриванов попал под санкции США
У него заблокируют имущество в этой стране
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Минфин США обновил список физических и юридических лиц из России, которые попали под санкции в связи со спецоперацией РФ на Украине. Под санкции попал в том числе депутат Госдумы РФ от Пермского края единоросс Дмитрий Скриванов. Его фамилия значится на сайте Минфина США.
В этом же санкционном списке — высокопоставленные российские чиновники и депутаты, а также их родственники. У Скриванова власти США заблокируют всё имущество, которое находится в этой стране во владении или под контролем лиц из США.
Напомним, в марте этого года в связи со спецоперацией РФ на территории Украины под санкции США попали шесть депутатов Госдумы РФ от Пермского края. Речь идёт о Марии Дробот из КПРФ, Андрее Кузнецовае из «Справедливая Россия-За правду» и единороссах Игоре Шубине, Романе Водянове, Ирине Ивенских и Антоне Немкине. Сам Скриванов в этот санкционный список тогда не попал.
В начале мая Скриванов оказался в числе 76 депутатов Госдумы РФ, которые попали в санкционный список Австралии. Российским парламентариям запрещён въезд в эту страну.
Напомним, в марте этого года в связи со спецоперацией РФ на территории Украины под санкции США попали шесть депутатов Госдумы РФ от Пермского края. Речь идёт о Марии Дробот из КПРФ, Андрее Кузнецовае из «Справедливая Россия-За правду» и единороссах Игоре Шубине, Романе Водянове, Ирине Ивенских и Антоне Немкине. Сам Скриванов в этот санкционный список тогда не попал.
В начале мая Скриванов оказался в числе 76 депутатов Госдумы РФ, которые попали в санкционный список Австралии. Российским парламентариям запрещён въезд в эту страну.
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