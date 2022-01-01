Елена Синица В санкционный список Австралии попал последний депутат Госдумы от Прикамья Дмитрий Скриванов Теперь в списке все члены Федерального Собрания от Пермского края и два экс-губернатора региона Поделиться Твитнуть

Дмитрий Скриванов

Константин Долгановский

Власти Австралии 4 мая расширили санкционный список. В него вошло ещё 110 человек, в их числе 34 представителя ДНР и ЛНР, а также 76 депутатов Госдумы РФ. В числе последних оказался депутат от Пермского края Дмитрий Скриванов. Информация опубликована на сайте правительства Австралии.

Как поясняется в официальном сообщении, некоторые из этих депутатов голосовали за резолюцию, призывающую президента Путина признать Донецк и Луганск независимыми государствами, и за ратификацию одного или обоих договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Российской Федерацией и народными республиками.





Напомним, остальные депутаты Госдумы от региона: Мария Дробот, Ирина Ивенских, Игорь Шубин, Роман Водянов, Андрей Кузнецов и Антон Немкин — попали под санкции Австралии раньше.





Также в общем списке из более 800 фамилий есть сенаторы от Пермского края Андрей Климов и Алексей Пушков и экс-губернаторы Прикамья Максим Решетников и Юрий Трутнев.





Всем попавшим под санкции запрещён въезд в Австралию.

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