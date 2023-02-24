Олег Антонов Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попал под американские санкции Также в «чёрном списке» минфина фигурируют пермские предприятия Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

В годовщину начала спецоперации России на Украине 24 февраля США ввели очередной пакет санкций против РФ. «Чёрные списки» расширили госдеп, минторг и минфин Соединённых Штатов. В них оказался губернатор Пермского края Дмитрий Махонин за участие в организации частичной мобилизации. Документ размещён на сайте правительства США.

Также санкционный список министерства финансов пополнили пермские ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ЗАО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (УНИИКМ), а также Пермский научно-исследовательский технологический институт (АО «ПНИТИ»).

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» входит в структуру ПАО «Мотовилихинские заводы», занимается разработкой и производством систем вооружения.

УНИИКМ участвует в различных проектах по ракетно-космической технике: «Морской старт», «Протон», «Тополь-М» и других в рамках гособоронзаказа.

Основными направлениями деятельности АО «ПНИТИ» являются производство оборудования для топливно-энергетического комплекса, производство горно-шахтного оборудования, оказание услуг и производство оборудования для общего машиностроения; производство изделий для атомной энергетики.

В первую годовщину начала спецоперации о новых антироссийских санкциях также объявили Великобритания, Австралия и Новая Зеландия.

Всего списки пополнили тысячи физических лиц и сотни компаний РФ и некоторых других стран, помогающих России в обходе ранее введённых санкций.

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