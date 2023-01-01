Погибшего в СВО стрелка из Пермского края наградили орденом Мужества посмертно Поделиться Твитнуть

Иван Ермаков

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Жителя Верещагинского округа Пермского края Ивана Ермакова, погибшего на Донбассе 7 февраля, наградили орденом Мужества посмертно. Об этом сообщили в администрации Верещагинского ГО.

Ивану было всего 29 лет. Он служил стрелком мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона.

Похороны военнослужащего прошли в п. Бородулино.

Ранее сообщалось, что на здании школы № 121 в Верещагино состоялось открытие памятной доски Фёдору Мальцеву, погибшему в ходе специальной военной операции на Украине и тоже посмертно награждённому орденом Мужества.

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