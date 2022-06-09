В Верещагино установили памятную доску погибшему на Украине 60-летнему ветерану-афганцу Поделиться Твитнуть

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На здании школы № 121 в Верещагино Пермского края состоялось открытие памятной доски Фёдору Мальцеву, погибшему в ходе специальной военной операции на территории Украины и посмертно награждённому орденом Мужества. Об этом сообщили в администрации округа.

Мальцев служил в пограничных войсках наводчиком-оператором боевой машины пехоты. В 80-е годы выполнял интернациональный долг в Афганистане, а затем возглавлял Российский союз ветеранов Афганистана в Верещагино. На СВО ушёл добровольцем, когда ему было уже 60 лет .

Похороны Фёдора Мальцева на родине состоялись 9 июня 2022 года.





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