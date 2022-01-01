В ходе спецоперации на Украине погиб участник Афганской войны из Пермского края Фёдору Мальцеву было 60 лет Поделиться Твитнуть

Администрация Верещагинского городского округа Пермского края с прискорбием сообщила о гибели на Украине жителя округа Фёдора Мальцева. Он принимал участие в спецоперации Вооружённых сил РФ.

Фёдору Мальцеву было 60 лет.

Сообщается, что он служил в пограничных войсках наводчиком-оператором боевой машины пехоты. Выполнял интернациональный долг в Афганистане. На протяжение многих лет возглавлял Совет ветеранов Афганистана.

Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 9 июня, с 11.00 до 12.30, в музейно-культурном центре Верещагино (ул. Ленина, 20).

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