В ходе спецоперации на Украине погибли два жителя Верещагинского округа Прикамья Погибшим не было и 30 лет Поделиться Твитнуть

Дмитрий Лыков и Иван Ермаков

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В ходе СВО на территории ДНР, ЛНР и Украины погибли жители Верещагинского городского округа Пермского края Дмитрий Лыков и Иван Ермаков, об этом сообщили в окружной администрации.

27-летний Дмитрий Лыков погиб 9 января, он был бойцом ЧВК «Вагнер». Награждён медалью «За отвагу», «Чёрным крестом» от руководителя ЧВК «Вагнер». Его похороны пройдут 15 февраля в Верещагино. Прощание будет организовано с 11:00 по адресу: ул. Матросова, 59, в 12.00 начнётся отпевание в храме в честь иконы Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21а).

Стрелку мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона рядовому Ивану Ермакову было 29 лет. Он погиб 7 февраля. Похороны состоятся в п. Бородулино. Дата и время будут сообщены дополнительно.

«Нет слов, способных выразить боль от известий о гибели наших земляков. Мы все скорбим… Самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким солдат», — говорится в сообщении администрации.





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