Максим Артамонов В Пермском крае каждое третье ДТП с начала года было связано с наездом на пешехода Погибли четыре человека Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С начала года на дорогах Прикамья произошло 67 наездов на пешеходов, в которых четыре человека погибли. Из-за неосторожности самих пешеходов и нарушения ими правил перехода проезжей части зарегистрировано 31 ДТП, в которых погибли два человека. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Только за январь полиция зарегистрировала около 4 тыс. нарушений со стороны пешеходов, которые переходили проезжую часть в неустановленных местах. За это же время зафиксировано более 2 тыс. нарушений водителями, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов.

Одно из самых резонансных происшествий, связанных с наездом на пешехода, случилось вечером 11 января в районе дома № 44 по ул. Писарева. На нерегулируемом пешеходном переходе полицейский УАЗ Patriot сбил 12-летнюю девочку. Инцидент произошёл, когда машина правоохранителей ехала на вызов о преступлении. После происшествия полицейские извинились перед ребёнком.



Напомним, за последнюю неделю, с 13 по 19 февраля, на территории Пермского края зарегистрировано 281 ДТП, в которых два человека погибли и 18 человек получили травмы, в том числе один ребёнок.



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