Елена Синица
За неделю в Прикамье произошло 281 ДТП
В них погибло два человека
С 13 по 19 февраля на территории Пермского края зарегистрировано 281 ДТП, в которых два человека погибли и 18 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в своих социальных сетях.
За этот период пресечено 17 705 нарушений. В частности, 150 водителей управляли авто в нетрезвом виде, а 186 — без прав. В то же время 208 раз были нарушены правила перевозки детей, 211 водителей привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.