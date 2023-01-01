Елена Синица За неделю в Прикамье произошло 281 ДТП В них погибло два человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 13 по 19 февраля на территории Пермского края зарегистрировано 281 ДТП, в которых два человека погибли и 18 человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции в своих социальных сетях.

За этот период пресечено 17 705 нарушений. В частности, 150 водителей управляли авто в нетрезвом виде, а 186 — без прав. В то же время 208 раз были нарушены правила перевозки детей, 211 водителей привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу.

Помимо этого, 692 нарушения связаны с управлением транспортным средством, на котором установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. Также 659 водителей не предоставили преимущество пешеходам. Сами пешеходы стали нарушителями 957 раз. Водители автобусов нарушили ПДД 97 раз.

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