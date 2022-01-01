Максим Артамонов В Перми полицейский УАЗик сбил ребёнка Происшествие случилось на Гайве Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми на пешеходном переходе полицейский УАЗ Patriot сбил 12-летнюю девочку. Инцидент произошёл вечером 11 января, когда машина правоохранителей ехала на вызов о преступлении.

Как уточняют 59.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону, по предварительным данным, полицейские ехали с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.

Авария произошла около 18:00 в районе дома №44 на улице Писарева: машина сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и вызвали скорую помощь. Пострадавшую девочку доставили в больницу — она не получила серьёзных травм.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

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