Максим Артамонов
В Перми полицейский УАЗик сбил ребёнка
Происшествие случилось на Гайве
В Перми на пешеходном переходе полицейский УАЗ Patriot сбил 12-летнюю девочку. Инцидент произошёл вечером 11 января, когда машина правоохранителей ехала на вызов о преступлении.
Как уточняют 59.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по региону, по предварительным данным, полицейские ехали с включенными маячками и специальным звуковым сигналом.
Авария произошла около 18:00 в районе дома №44 на улице Писарева: машина сбила 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Полицейские сообщили о случившемся в дежурную часть и вызвали скорую помощь. Пострадавшую девочку доставили в больницу — она не получила серьёзных травм.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.