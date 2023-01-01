Арбитражный суд отказал пермским евангелистам в иске к городскому департаменту земельных отношений «Новый завет» оспаривает долг за пользование земельным участком под ДК им. Ленина Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Местной религиозной организации Церковь христиан веры Евангельской пятидесятников «Новый завет» в Перми к городскому департаменту земельных отношений и отказал истцу в удовлетворении требований.

Евангелисты пытаются оспорить действия департамента по формированию требований по уплате задолженности за пользование земельным участком под ДК им. Ленина.

Решение принято 15 февраля. В документе указано, что «Новый завет» может обжаловать его в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца.

Ещё одно аналогичное заявление «Нового завета» к департаменту решением Арбитражного суда от 9 февраля оставлено без движения до 7 марта по формальным основаниям.

Напомним, в январе 2023 года Арбитражный суд Уральского округа отменил решение о взыскании с Пермского Епархиального управления христиан веры Евангельской пятидесятников около 12 млн руб. неосновательного обогащения. Информация об этом опубликована на сайте суда. Дело направлено на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что в мае 2022 года в Арбитражном суде Пермского края был удовлетворён иск департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми к евангелистам. За пользование муниципальной землёй под принадлежащим религиозной организации ДК им. Ленина в пользу ДЗО было взыскано неосновательное обогащение в сумме более 10 млн руб. и проценты за пользование чужими деньгами в размере почти 2 млн руб.

В августе это решение подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

«Мотовилихинские заводы» продали евангелистам ДК в 2005 году за 50 млн руб. Последние годы власти города пытаются выкупить дворец, однако сумма, которую запрашивают владельцы, по мнению чиновников, неосновательно большая. По некоторым данным, в 10-15 раз больше суммы покупки.

«При желании собственников продать здание за реалистичную цену обязательно будут проведены переговоры», — заявил на декабрьском заседании гордумы мэр Перми Алексей Дёмкин.

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