Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Подведены итоги конкурса «Арт-резиденция» за первое полугодие 2023 года Поддержку от минкульта получили 11 проектов Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Экспертная комиссия во главе с экс-ректором ПГГПУ Андреем Колесниковым 3 февраля подвела итоги грантового конкурса «Арт-резиденция», который с 2013 года раз в полугодие проводит Министерство культуры Пермского края через своего оператора — Центр по реализации проектов в сфере культуры.

На конкурс поступило 29 заявок, из них поддержку получили одиннадцать.





Двадцать первый сезон откроет музыкальный фестиваль «Надежда» (6+), который проводит организация «Пермь Концерт». Это детский образовательный проект, в котором учащиеся музыкальных школ и школ искусств получают возможность совместного творчества с профессиональным коллективом — камерным оркестром «Орфей». Художественный руководитель и дирижёр «Орфея» Пётр Юрков планирует расширить географию фестиваля и поработать с детьми и педагогами музыкальных школ Пермского края.





Второй раз пройдёт Открытый общероссийский конкурс педагогического мастерства им. Л.П. Сахаровой для педагогов-хореографов и концертмейстеров профессионального и дополнительного образования в области искусств Пермского края. В конкурсной программе в этом году появилась новая номинация — «Воспитатели, тьюторы, наставники, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, классные руководители».





Шесть проектов-победителей в своей концепции акцентируют внимание на 300-летии Перми.





В рамках проекта «Тебе, любимая Пермь!» (0+) в Пермском крае выступят состоявшиеся музыканты-уроженцы Перми, живущие в других городах. С каждым артистом Пермский губернский оркестр подготовит шесть концертных программ open-air. Концерты пройдут в Перми, Березниках и Лысьве.





Фестиваль книги, чтения и творчества «Весна Астафьева» (6+), организованный чусовской центральной библиотекой им. А.С. Пушкина, пройдёт в Перми и Чусовом. В программе фестиваля — мастер-классы, тренинги от литераторов и художников, занятия по развитию памяти и актёрскому мастерству, «Астафьевский диктант». Ожидается приезд сына писателя Андрея Викторовича Астафьева.





Проект «Для Перми с любовью» (0+) планирует реализовать за счёт гранта частный кукольный театр «Карабаска». Речь идёт о создании спектакля с использованием видеотехнологий и искусства песочной анимации.





«Пермская синематека» получила грант на просветительскую программу «Понимаем кино» (12+). Каждый месяц приглашённые кинокритики и киноведы из Московской школы кино будут приезжать в Пермь с лекциями о кино, приуроченными к выходу на экраны новых фильмов, планируются и онлайн-встречи с режиссёрами.





«Центр образовательных и творческих инициатив» из Перми выступил с проектом «Музы разных народов» (12+), в рамках которых — концертные выступления студентов-музыкантов из Коми-Пермяцкого автономного округа, Алжира, Венесуэлы, Кыргызстана. Финалом проекта станет светомузыкальное гала-шоу.





Галерея «Пермский период» получила грант на организацию конкурсов, выставок, экскурсий в рамках фестиваля камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья» (6+).





Ещё одним победителем стал проект «Зал ожидания» (12+) Пермского отделения Союза художников России. В программе — большая выставка в рамках художественного салона «Понаехали» на «Пермь Экспо» 19-23 апреля, на площадке которой пройдут мастер-классы, лекции, творческие лаборатории.





Пермский дом народного творчества «Губерния» организует тематический весенний проект «Сиреневый фестиваль» (0+): конкурс чтецов, конкурс рисунков, лекции, посвящённые картинам известных художников. Фестиваль пройдёт с 6 марта по 3 июля, основные события намечены на 27 мая.





Музей-заповедник «Сользавод» (Соликамск) устроит на своей территории фестиваль «РасСОЛЬник» (0+): будет создано «солёное» арт-пространство, где тема соли раскроется в разных видах искусства.





Второй в 2023 году конкурс «Арт-резиденция» состоится в мае. Заявки на участие будут приниматься со 2 по 26 мая.

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