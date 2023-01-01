Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вместо «Арт-Перми» на площадях «Пермь Экспо» пройдёт выставка «Понаехали» Это будет первый проект на обоих этажах выставочного комплекса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», вместо традиционного художественного салона «Арт-Пермь» в помещении выставочного комплекса «Пермь Экспо» нынешней весной состоится выставка «Понаехали» (6+).

«Арт-Пермь» в этом году отмечает 25-летие. Это важная дата для художественной жизни города: на протяжении всех этих лет «Арт-Пермь» становилась одним из главных, а порой — просто главным событием в сфере изобразительного искусства за год. Тем не менее, проведение художественного салона в этом году было под вопросом: как уже неоднократно сообщалось, из-за того что компания «Пермская ярмарка» уже не распоряжается комплексом по ш. Космонавтов, 59 и вынуждена оплачивать аренду площадей, её выставочная программа была подвергнута серьёзному секвестру.





В результате длительных расчётов и переговоров выставку всё же решили проводить, но в новом формате. Салон пройдёт с 19 по 23 апреля — всего пять дней вместо привычных десяти, причём сразу на двух этажах — до сих пор первый этаж здания, где раньше находился гипермаркет «Карусель», пустовал, выставки проходили лишь на втором этаже. Кроме того, это будет не привычная «Арт-Пермь», а проект «Понаехали», который Сергей Казук, многолетний директор «Арт-Перми», дважды проводил в Санкт-Петербурге.





По словам Сергея Казука, разница между «Арт-Пермью» и «Понаехали» заключается, прежде всего, в дизайне и идеологии: в фирменном стиле присутствуют образы чемоданов и самолётов, а в выставочной информации — рассказы о том, как участники проекта меняли места жительства. По словам Казука, художник по определению путешественник — он перемещается по миру, делая мир лучше. В качестве примера арт-менеджер назвал архитектора Бартоломео Растрелли, «понаехавшего» из Италии в Санкт-Петербург, где местные коллеги приняли его холодно и недружелюбно, но он украсил этот город, став одним из авторов его неповторимого архитектурного облика.





В экспозиции пермского «Понаехали» будет два якорных проекта: «Лучшие импрессионисты России» (десять современных художников из разных городов) и проект московской галереи Art-Maison «Возвращение Бога домой», в котором участвуют опять-таки десять авторов, представляющих художественный мейнстрим Москвы, Санкт-Петербурга и Минска. По словам Сергея Казука, это интересный сплав «контемпорари» с академизмом.





Директор выставки подчёркивает преемственность нынешнего проекта по отношению к «Арт-Перми»: по его словам, это не просто «Понаехали», а «Понаехали в гостях у «Арт-Перми». Казук пригласил к участию некоторые иногородние галереи, которые присутствовали на пермском художественном салоне десять и более лет назад, а после переезда выставки с бульвара Гагарина на шоссе Космонавтов в 2016 году ездить перестали. Выставка соблюдает некоторые традиции «Арт-Перми», так, Пермское отделение Союза художников получит в своё распоряжение стенд размером в 240 кв. м. Ожидаются и другие пермские участники, например, частная галерея «Пермский период», но их будет значительно меньше, чем в прошлые годы.

Наблюдатели считают, что основная разница между «Арт-Пермью» и «Понаехали» — то, что первый проект был предметом престижа и подарком «Пермской ярмарки» жителям города, а второй — в чистом виде коммерческая затея. Именно поэтому пермских участников будет немного: плата за участие для них часто слишком высока.





Впрочем, есть и другие соображения у потенциальных интересантов события, которые отказались от участия в нём. Так, один из лидеров современной пермской художественной школы Татьяна Нечеухина считает, что выставка потеряла дух авантюризма, погрязла в коммерции, не заинтересована в интересных, по-настоящему художественных проектах. По мнению художницы, идея перенесла петербургский формат в Пермь — не лучшее решение: интереснее было бы придумать новый оригинальный ход, поскольку «Пермь — продвинутый в плане искусства город».





Куратор частной галереи «Уникум» Вадим Зубков скептически относится к новому проекту «Пермской ярмарки» по другой причине: он считает, что если событие и выгодно для организаторов, то для продавцов произведений искусства — нет. По мнению эксперта, основные продажи в сфере арта перекочевали на онлайн-платформы, и подобные салоны интересны для художников и кураторов лишь с точки зрения продвижения — показать товар лицом, а для этой цели участие в салоне слишком дорогое; и это несмотря на то, что, по наблюдениям арт-менеджера, рынок произведений искусства в России в 2022 году показал серьёзный рост. Вадиму Зубкову казалось, что на фоне напряжённой общественно-политической ситуации продажи должны упасть, а получилось наоборот. По его словам, люди начали активно вкладывать средства в произведения искусства, покупая не только бесспорную классику, но и, например, произведения советских нонконформистов.





Организатор художественных выставок в Перми, попросивший не указывать его имя, говорит, что «при всём уважении к Сергею Александровичу» (Казуку — ред.) проект «Арт-Перми», равно как и «Понаехали», обречён. В нынешних экономических условиях «Пермская ярмарка» для сохранения проекта должна существенно увеличить его доходность. Сделать это, повышая арендную плату для художников и галерей, нереально, единственный способ — привлечение зрителей, число которых в последние годы падало из-за переезда выставки на новую локацию и из-за ковидных ограничений. Билеты на выставку недешёвые, и люди вряд ли так охотно поедут на шоссе Космонавтов, тем более что добраться туда стало труднее из-за реконструкции перекрёстка шоссе с ул. Крисанова. Можно было бы привлечь публику, создав по-настоящему крутой художественный проект, однако для этого нужен по-настоящему крутой куратор — не просто менеджер, а эксперт в сфере современного искусства, обладающий к тому же собственным творческим подходом. Именно такого специалиста в «Пермской ярмарке» и нет.





Немало среди специалистов и участников арт-рынка и тех, кто питает большие надежды, связанные с новым арт-салоном. Владелец частной галереи «Пермский период» Анатолий Саклаков считает, что у ежегодного художественного салона «Пермской ярмарки» нет конкурентов в Перми по целому ряду позиций, в частности, по возможности получить внешнюю экспертизу своей деятельности: нигде, кроме как здесь, столько приезжих специалистов не увидят работы, которые галерея выставляет у себя, и не оценит их. Коллекционер ждёт от выставки новых контактов и оживления междугородных связей, а также просто более широкой публики, чем та, что бывает у него в галерее.





«Пермский период» решил поддержать идеологию и тематику, заявленную выставкой, и привозит большую экспозицию художницы Светланы Мищенко-Сапсай, автора очень декоративных, ярких полотен, выдержанных в стилистике арт-нуво: родом из Губахи, она уже семь лет как «понаехала» в Тольятти.





Директор Центрального выставочного зала Вера Каргашина уверена, что всё, что делает Сергей Казук, может быть отмечено «знаком качества». В прошлом она была участником выставочных дирекций «Арт-Перми» и «Понаехали» в Санкт-Петербурге, и считает, что «пермяки достойны того, чтобы испытать тот праздник, который уже испытали петербуржцы», когда в 2020 году впервые прошёл салон «Понаехали». По информации Веры Каргашиной, среди участников будущей выставки — интересные имена как тех, кто приезжает в Пермь впервые, так и тех, кто здесь уже бывал и заслужил любовь пермяков. «Я уверена, что вокруг выставки будут разговоры, обмен мнениями, что люди будут продавать и покупать картины», — считает Вера Каргашина.





Тем не менее, будущее художественного салона в Перми туманно. Из-за перехода ВЦ «Пермь Экспо» к новому собственнику проект столкнулся (и будет продолжать сталкиваться) с существенными трудностями.

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