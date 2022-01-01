Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новая жизнь В Перми открылся выставочный сезон Поделиться Твитнуть

Выставки открываются через день, если не каждый день, иногда вернисажи «наслаиваются» друг на друга: 8 сентября — в галерее «Пермский период», 9 сентября — в «Триумфе», 13 сентября — в Центральном выставочном зале, 15 сентября — в Пермской художественной галерее и в галерее

Андрей Чунтомов

«Марис-Арт», 16 сентября — в Доме художника. В Перми начался выставочный сезон, им решительно управляют художницы и, как нынче принято говорить, кураторки — первые выставки прошли «под управлением» активных творческих женщин.

Для многих площадок эти выставки — не очередные, а программные. Так, в частной филармонии «Триумф» впервые открывается полноценный кураторский выставочный проект — совместный с маленькой галереей «Дом Боне». Отныне фойе концертного зала будет работать как постоянно действующее выставочное пространство.

Здесь открылась авторская экспозиция Марии Колывановой, одного из наиболее активно работающих пермских художников. Недавно она стала куратором «Дома Боне», а значит, и «Триумфа» тоже, и первая выставка — её персональное высказывание. Название «Не-он» (0+) — игра слов, отсылающая и к городским огням, и к женскому началу: «не он», стало быть, «она». Выставленная серия картин — многослойное ироничное рассуждение о женском тщеславии и в то же время о контрастах и парадоксах в жизни женщины.

Серия открывается городским пейзажем, где на фоне глубоких сумерек неоново сияет колесо обозрения, жизнеутверждающее и в то же время слегка вульгарное в своей пестроте. Остальные работы — это серия портретов и натюрмортов, выполненных в «неоновых» красках: женщины в платках и телогрейках щеголяют с брендовыми сумочками — Prada, YSL и подобными; на натюрмортах эти модные аксессуары соседствуют с недочищенной картошкой и полуразделанной селёдкой. Посыл очень прозрачный: как бы скудно ни жила модница, на брендовую сумочку она разорится. Это, как колесо обозрения на «заставочной» работе, трогательно жизнеутверждающе, но в то же время и вульгарно тщеславно.

Андрей Чунтомов

На вернисаже можно было приобрести авторский мерч Марии Колывановой — открытки, футболки, сумки. Если бы «Триумф» был открыт постоянно, здесь могло бы сложиться приятное тусовочное место с кафе и сувенирным магазинчиком, но пока что выставки смотреть (и пить кофе) здесь можно только перед концертами.

Центральный выставочный зал, как и фойе «Триумфа», начинает новую жизнь, пусть не столь радикально меняя своё пространство: здесь новый директор — Марину Фельдблюм сменила Вера Каргашина. Выставку «Красный угол» (6+), правда, трудно назвать программным заявлением, потому что планировалась она ещё при прежнем начальстве, но начало сезона всё равно выглядит многообещающе: чего греха таить, эта площадка изрядно грешила коммерческими «гастрольными» экспозициями, а нынче сезон открывается мощнейшим кураторским проектом, и куратор здесь не кто-нибудь, а сама Татьяна Нечеухина, бесспорный лидер художественной жизни Прикамья.

«Красный угол» — общий проект 30 художниц, где все работы выполнены специально под эту экспозицию. Красный угол — место для икон, и образ иконостаса стал направляющим для всех авторов. Ни одной проходной, не достойной внимания вещи здесь нет, художественное, эстетическое и профессиональное качество зашкаливает; собранные вместе, картины, объекты и коллажи создают могучий и многогранный образ женского начала — в творчестве, в рукоделии, в природе, в жизни.

Одна из черт этого начала — его укоренённость в истории, в традиции; художницы думают о предках, вспоминают детство, дедушек-бабушек, духовных предков — народных мастеров. Неудивительно, что здесь и роспись по дереву, и остроумное использование найденных предметов, и керамика, и текстиль (много текстиля!), и даже деревянная скульптура: «Пермская мадонна» Ольги Хромовой прямо отсылает к пермской деревянной скульптуре, а «Род» Евгении Балдиной — интерактивный объект, продолжающий традицию деревянной народной игрушки.

Авторская экспозиция Марии Колывановой в филармонии «Триумф»

Андрей Чунтомов

Скульптура Евгении Балдиной вписана в большую и разнообразную композицию из расписного дерева, где есть и икона (опять-таки Богородица с младенцем), и несколько тонких минималистических пейзажей. Здесь вообще много сложных композиций из нескольких работ, ведь отправной точкой для творчества художниц стал иконостас. Так, композиция Ксении Козловой, состоящая из семи картин, не имеет общего названия, подписаны только отдельные работы, но это именно композиция со своей геометрией и явным центром — смысловым и визуальным. Лишь собранные вместе, эти картины — «С добрым утром», «Пусть всегда будет солнце», «Васька», «Память», «Трапеза», «На карусели» и «Сокровенное» — складываются в законченное высказывание о счастливой жизни, в которой есть место детским и девичьим мечтам, памяти о предках и коту на коврике, связанном по старинной деревенской технологии.

К этой же традиции вязания ковриков из тонких лоскутков обращается и Лидия Ерохина — большой мастер текстильных объектов и деревянной росписи; в композиции «Рождество у бабушки» картина Рождества, выполненная в традициях народной росписи, сочетается с обрамлением из текстильных клубочков.

Работа Натальи Головкиной «Хрупкость»

Фото предоставлено автором

Разумеется, экспозиция не обошлась без работ Ольги Субботиной, чья большая текстильная композиция «Случайные встречи» говорит о причудах памяти, постепенно «стирающей» образы близких людей, если давно их не видел.

Куратор проекта Татьяна Нечеухина свой «иконостас» нарисовала на старой деревянной двери. Для давних читателей «Нового компаньона» будет любопытно узнать, что это дверь из квартиры писателя и «компаньоновского» автора Вячеслава Запольских, которую семья писателя заменила во время ремонта. Старая двустворчатая дверь из полногабаритной сталинской квартиры в работе Нечеухиной закрыта на замок, и название композиции — «Потерянный ключ». Но, несмотря на то что дверь закрыта, видно, что скрывается за ней: старушка и девушка — то ли бабушка с внучкой, то ли два возраста одной женщины, вся семья в сборе, деревенский быт с курочками во дворе…

Иронично и остроумно подошла к идее создания иконостаса Марина Еркович, которая выполнила из керамики 12 мужских рубашек, точнее, те их детали, что называются «полочкой» — воротничок и ряд пуговиц под ним. Современные апостолы строги, но просты… А Ольга Молчанова-Пермякова с помощью вышивки и росписи создала панно «Платки для слёз» — слова, которые женщины произносят сквозь слёзы: «Как стыдно», «Пусть это будет неправда», «Как-то это пережить» и другие; и дела, которыми мы занимаемся, чтобы отвлечься от горьких мыслей: подметаем, моем посуду и так далее.

Столь глубокого, важного и трогательного художественного высказывания на этой площадке не было очень давно. Редко когда бывает так, что и экспозиция в целом трогает и потрясает, и каждая работа в ней выдающаяся. Очень хочется надеяться, что Центральный выставочный зал пойдёт и дальше по этому пути.

Андрей Чунтомов

Ближайшие выставочные планы обнадёживают. 24 октября здесь планируется открытие выставки «Романтики реализма» (0+), которую курирует опять-таки Татьяна Нечеухина. Идея экспозиции, объединившей работы пейзажистов из Пермского отделения Союза художников России, заключается в том, что после критического реализма и социалистического реализма реализм как художественный метод не почил, а приобрёл новые черты характера: любование реальностью, трепетное отношение к её деталям. А 21 ноября в ЦВЗ откроется выставка «Народные промыслы Прикамья» (0+), которую готовит Дом народного творчества «Губерния».

Татьяна Нечеухина неистощима и как автор, и как куратор: её работы есть и в традиционной сборной выставке осеннего пейзажа (0+) в Доме художника, а параллельно с подготовкой выставки в ЦВЗ Нечеухина помогала галерее «Марис-Арт» со второй выставкой большого проекта «Огни на Каме» к 300-летию Перми.

Экспозиция «Пермь. Про заводы» (0+), в которую вошли работы Петра Оборина, Ивана Борисова, Александра Репина, Александра Зырянова и других авторов, возвращает память об индустриальном прошлом Прикамья. Как сказано в аннотации к выставке, «Индустриальная тематика буквально ворвалась в искусство, запечатлевая созидательный труд и энергию жизни. Гиганты промышленности зачаровывали художников масштабностью своих пространств и отлаженностью сложных производственных циклов.

Сегодня постиндустриальные территории и объекты, казалось бы, утратили всякий смысл своего существования, но для художников они стали новой живописно-пластической темой. Красота увядания, заброшенности и никчёмности некогда прекрасных механизмов в ностальгических пейзажах Виктории Ушаковой создаёт перекличку с пластическими образами Олега Филимонова. Напротив, урбанистические пейзажи-схемы Александра Репина передают жутковатую механистическую красоту природы. Созданные ещё в 1970—1980-е годы, они оставляют впечатление покинутых святилищ, словно омытых кровавыми слезами убийственного промышленного производства. Новая идентичность наших дней — цивилизация, убивающая живую природу, — уже тогда была им провидчески предсказана. Объятия времени не оставляют руинам шанс обретения новой жизни. Пустующие индустриальные пространства сохраняют впечатление брошенных территорий затерянного мира».

Галерея «Пермский период» начала сезон с того, что у её владельца (он же куратор) Анатолия Саклакова получается лучше всего: с выставки декоративно-прикладного искусства. Здесь второй раз прошёл масштабный конкурс керамистов и камнерезов «Золотые руки Прикамья» (0+). В конкурсе приняли участие 117 мастеров — профессионалов, любителей и студентов со всех уголков Пермского края, было предоставлено 257 работ, большая часть которых вошла в экспозицию одноимённой выставки.

Фото: Дарья Суслова

Здесь, конечно, много прекрасного: знаменитая пермская анималистика — все эти каменные зверушки из поделочных камней, расписная керамика, каменная мозаика… Особенность экспозиции в том, что авторы, стремясь выделиться (конкурс всё-таки!), создавали работы, выбивающиеся из коммерческой традиции: так, здесь на удивление много интересных работ из «грубых», «низменных» камней — известняка и песчаника, порой даже неотполированного. Эти камни оказываются идеальными для создания суровых этнических персонажей, таких как «Минотавр» Михаила Толстых, «Дух леса» Татьяны Назаренко или работы Татьяны Нелюбиной «Песня о рыбках» и «Примерка крыльев».

Фарфор здесь становится материалом для создания букетов у Татьяны Левченковой, а камень — материалом для объёмной мозаики у Виталия Гнатюка (оба получили призы конкурса). Глина у Натальи Головкиной — ещё одного призёра — в работах «Египетский кот», «Манеки-нэко» и «Потрет Тани» «играет» в команде с красочной росписью, а в большой композиции Анастасии Южаниновой «В сумерках» в сочетании с другими материалами создаёт прекрасные напольные светильники. Вообще, свет — важнейшее дополнение для многих керамических работ, которые рассчитаны для наблюдения на просвет, как, например, в «Кружевных ангелах» Надежды Макаровой, тоже получившей приз конкурса.

Выставку «Золотые руки Прикамья» обязательно надо увидеть всем, кто интересуется декоративно-прикладным искусством: здесь всё профессиональное искусство Прикамья в этом направлении. Ну, или почти всё.

Пермская художественная галерея работает круглогодично, поэтому открытия сезона как такового здесь нет, но первый осенний проект — это посвящённая дягилевским балетам выставка известного фотографа Юрия Чернова «В сторону Дягилева» (0+).

Главным же событием осени 2022 года в Пермской галерее станет выставочный «триптих» «Сто» (6+), посвящённый столетию галереи. Проект, состоящий из трёх частей, представит зрителям произведения, которые редко выходят из запасников, но после переезда в новое, ныне строящееся здание в большинстве своём войдут в основную экспозицию. Здесь и античное искусство, и диковинки из Китая, Индии, Японии, и коллекция икон Верхнекамья, и художественное стекло, и печатная графика, а также живопись XX века разных школ. Выставки будут работать до марта 2023 года.

Кроме того, готовится очень важная для всех знатоков и поклонников искусства Прикамья выставка произведений Михаила Павлюкевича, часть работ из которой пополнит фонды галереи. Павлюкевич — один из самых ярких и значимых мастеров Перми, художник с абсолютно уникальным творческим почерком, своими темами, своими рефлексиями, в том числе на историческое и художественное наследие Прикамья.

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