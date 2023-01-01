Максим Артамонов Этим летом поезд Пермь—Симферополь будет ходить один раз в неделю Раньше он ходил в два раза чаще Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» объявила маршруты поездов «Таврия» на лето этого года. Согласно программе поездок, поезд № 141/142 "Пермь—Симферополь" будет курсировать один раз в неделю вместо двух. Об этом сообщается на официальной странице перевозчика ВКонтакте.

Всего на курортный сезон в Крым в этом году назначены 17 поездов и три группы беспересадочных вагонов.

Впервые прямое сообщение из Крыма в Пермь появилось в 2020 году. Поезда ходили дважды в неделю круглый год. Поезда из Крыма также начали курсировать до Омска и Астрахани.

Стоимость одного плацкартного билета на поезд № 141/142 начинается от 5142 руб.

Напомним, утром 8 октября прошлого года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовой автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролёта. Движение по мосту было полностью остановлено.

Кроме того, в начале ноября прошлого года из-за ремонта Крымского моста временно было изменено расписание поезда Пермь—Симферополь. Изменения действовали до 11 декабря.





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