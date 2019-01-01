Елена Лодыгина журналист Из Перми появится прямой поезд до Крыма Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Компания-оператор железнодорожных пассажирских перевозок «Гранд Сервис Экспресс» планирует запустить прямое сообщение из Крыма в Пермь. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на гендиректора компании Александра Ганова.

Новый маршрут появится уже до конца этого года. Также поезда из Крыма будут курсировать до Омска и Астрахани. Сейчас компания-оператор рассматривает возможность запуска поездов через Брянскую и Орловскую области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.