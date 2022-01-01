Елена Синица Из-за ремонта Крымского моста изменится расписание поезда Пермь—Симферополь Изменения будут действовать до 11 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из-за проведения ремонтных работ на Крымском мосту изменится расписание поезда Пермь—Симферополь. Об этом сообщается в социальных сетях перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Так, поезд №141/142 Пермь — Симферополь с 7 ноября на станцию Керчь-Южная Новый парк будет прибывать в 09:52, отправляться в 09:54.





Кроме этого, поезд №141/142 Симферополь — Пермь с 8 ноября изменит расписание по станциям Багерово (07:23 — 07:25) и Керчь-Южная Новый парк (07:42 — 07:49), прибытие в Тамань в 08:19.





Поясняется, что изменения касаются поездов, которые будут проходить мост в период с 6 ноября по 10 декабря.

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