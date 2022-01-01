Максим Артамонов корреспондент Из Крыма отправились все поезда, задержанные из-за взрыва на Крымском мосту Поезд Симферополь—Пермь прибудет в краевую столицу 12 октября Поделиться Твитнуть

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По информации транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», все поезда, которые были задержаны 8 октября из-за взрыва на Крымском мосту, отправились в путь. Поезд № 141/142 Симферополь—Пермь выехал из Феодосии сегодня утром и прибудет в столицу Прикамья 12 октября в 14:40.





Как отметили в транспортной компании, это единственный состав, который был отправлен из Симферополя до ЧП на Крымском мосту и не успел пройти мост в направлении материка. Пассажиры поезда были размещены в санаториях Феодосии.





На участке от разъезда 9 км до Перми поезд № 141/142 отправился вчера своим расписанием (был выделен дополнительный состав). Таким образом, пассажиры, у которых на руках были билеты от станций на участке Разъезд 9 км — Пермь, смогли отправиться к месту назначения по графику.





Отправка всех поездов сегодня и в ближайшие дни ожидается по графику.





Напомним, 8 октября в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовой автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролёта. Движение по мосту было полностью остановлено. По предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека. В связи с происшествием поезд № 141 Симферополь—Пермь был остановлен на ст. Чистополье и возвращён на ст. Феодосия. Пассажиров поезда разместили в гостиницах города и обеспечили бесплатным питанием.

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