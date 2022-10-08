На Крымском мосту из-за взрыва частично обрушились два пролёта Движение по мосту остановлено Поделиться Твитнуть

фото очевидца / РИА Новости

На Крымском мосту утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Подрыв произошёл в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова, говорится в сообщении.

По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролёта моста.

Движение на Крымскому мосту приостановлено, при этом судоходство в проливе продолжается, уточнили в агентстве.

По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, повреждения не тяжёлые, последствия ЧП скоро устранят.

Как заявили местные власти, в ближайшее время будет запущена паромная переправа.

Появились кадры взрыва на Крымском мосту.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту.

По предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.

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