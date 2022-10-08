На Крымском мосту из-за взрыва частично обрушились два пролёта
Движение по мосту остановлено
На Крымском мосту утром 8 октября был подорван грузовой автомобиль, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Подрыв произошёл в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, который следовал в направлении Крымского полуострова, говорится в сообщении.
По данным НАК, частично обрушены два автомобильных пролёта моста.
Движение на Крымскому мосту приостановлено, при этом судоходство в проливе продолжается, уточнили в агентстве.
По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, повреждения не тяжёлые, последствия ЧП скоро устранят.
Как заявили местные власти, в ближайшее время будет запущена паромная переправа.
Появились кадры взрыва на Крымском мосту.
Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту.
По предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.
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