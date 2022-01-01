Поезд Симферополь — Пермь проедет по Крымскому мосту 9 октября Прибытие состава в краевую столицу ожидается 12 октября Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Поезд №141 Симферополь — Пермь отправится из Феодосии 9 октября в 11.00. Прибытие состава на ст. Пермь-2 ожидается 12 октября в 14.40. Об этом сообщается в соцсетях транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Ранее в РЖД сообщали, что 8 октября из-за ЧП на Крымском мосту и временного прекращения железнодорожного сообщения поезд № 141 Симферополь — Пермь был остановлен на ст. Чистополье и возвращён на ст. Феодосия. Пассажиров поезда обещали разместить в гостиницах города и обеспечить бесплатным питанием.

В РЖД также добавили, что поезд на Пермь, скорее всего, резервным составом отправится от ст. 9 км на материковой части маршрута. Однако к вечеру 8 октября движение поездов по Крымскому мосту удалось восстановить.

Напомним, 8 октября в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовой автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролёта моста. Движение по мосту было полностью остановлено. По предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.

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