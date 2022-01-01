Железнодорожное движение по Крымскому мосту восстановлено Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Марата Хуснуллина

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено, все запланированные поезда и пассажирские, и грузовые будут полноценно пропускаться, только за ночь планируется пропустить 12 пассажирских составов. Об этом вечером 8 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Что касается автомобильного движения, то оно пока будет доступно в реверсивном режиме по одной полосе.

«Будем восстанавливать вторую полосу в ближайшее время, — написал чиновник в тг-канале. — По разрушенной части ведем обследование, завтра будут первые результаты. Дал поручение в течение суток составить план-график восстановительных работ».

Хуснуллин добавил, что перебои с поставками не ожидаются, паромные переправы будут работать.

«По мере обследования будем понимать можем ли пускать на мост и грузовые машины», — добавил вице-премьер.

Напомним, 8 октября в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовой автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролёта моста. Движение по мосту было полностью остановлено. По предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.

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