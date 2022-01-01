Поезд Симферополь — Пермь из-за ЧП на Крымском мосту направили в Феодосию Пассажиров пока разместили в гостиницах города Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Как сообщили в РЖД, из-за ЧП на Крымском мосту и временного прекращения железнодорожного сообщения вносятся изменения в движение шести составов, в том числе поезда № 141 Симферополь — Пермь. В компании рассказали, что состав остановлен на ст. Чистополье и возвращён на ст. Феодосия. Сообщается, что пассажиры поезда размещаются в гостиницах города и получают бесплатное питание.

В РЖД также добавили, поезд на Пермь отправится позднее резервным составом «Федеральной пассажирской компании» от ст. 9 км на материковой части маршрута.

В настоящий момент отменена продажа билетов на 12 поездов, связывающих Крым с городами России, в том числи и на поезд Симферополь — Пермь. Возврат денежных средств за билеты обещают осуществлять без удержания сборов.

Напомним, 8 октября в 06 час. 07 мин. на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова был подорван грузовой автомобиль. Из-за взрыва произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролёта моста. Движение по мосту было полностью остановлено. По предварительным данным, из-за взрыва погибли три человека.





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