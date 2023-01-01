Максим Артамонов
Экс-преподаватель ВШЭ из Перми устроилась на работу в американский университет в Киргизии
В начале февраля Динара Гагарина покинула Россию
Бывшая преподаватель пермского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) Динара Гагарина в Американском университете Центральной Азии, который находится в Бишкеке (Киргизская Республика). Об этом экс-преподаватель Вышки сообщили сама госпожа Гагарина в своих социальных сетях.
«Занимаюсь теперь Digital Humanities с видом на горы»,— написала она.
Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.
Динара Гагарина посчитала своё увольнение незаконным и подала иски в суд. Первый иск Гагариной уже отклонён. Адвокат преподавателя собирается обжаловать это решение в Пермском краевом суде.
В начале февраля женщине позвонили из полиции и попросили прийти в отдел. Одна она покинула Россию и в своих соцсетях сообщила, что находится в Казахстане. Перед этим Гагарина говорила, что её семья сдаёт в аренду квартиру в Перми.
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