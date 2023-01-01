Максим Артамонов Экс-преподаватель ВШЭ из Перми устроилась на работу в американский университет в Киргизии В начале февраля Динара Гагарина покинула Россию Поделиться Твитнуть

Динара Гагарина / фото: perm.hse.ru

Бывшая преподаватель пермского филиала Высшей школы экономики (ВШЭ) Динара Гагарина в Американском университете Центральной Азии, который находится в Бишкеке (Киргизская Республика). Об этом экс-преподаватель Вышки сообщили сама госпожа Гагарина в своих социальных сетях.

«Занимаюсь теперь Digital Humanities с видом на горы»,— написала она.

Американский университет Центральный Азии (АУЦА) был основан в 1993 году. На сайте учреждения говорится, что он представляет собой международное, мультидисциплинарное сообщество в сфере гуманитарных наук и «воспитывает будущих лидеров для демократических преобразований в Центральной Азии». АУЦА — первый университет в Центральной Азии, выдающий аккредитованные степени США в сфере гуманитарных наук. В вузе 15 программ бакалавриата и 10 — праграмм магистратуры.

Напомним, в начале октября прошлого года Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе.

Динара Гагарина посчитала своё увольнение незаконным и подала иски в суд. Первый иск Гагариной уже отклонён. Адвокат преподавателя собирается обжаловать это решение в Пермском краевом суде.

В начале февраля женщине позвонили из полиции и попросили прийти в отдел. Одна она покинула Россию и в своих соцсетях сообщила, что находится в Казахстане. Перед этим Гагарина говорила, что её семья сдаёт в аренду квартиру в Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.