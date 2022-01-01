Елена Синица

Суд Перми признал законным решение уволить преподавателя НИУ ВШЭ за критику СВО

Динару Гагарину уволили 8 декабря

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Динара Гагарина

Динара Гагарина
  Евгений Дёмшин

Мотовилихинский райсуд Перми 17 января признал законным решение об увольнении преподавателя пермского филиала НИУ ВШЭ Динары Гагариной. «В общем, да, сегодня мы проиграли», — написала в понедельник учёная в социальных сетях.

Как сообщает 59.ru, вуз на заседании предоставил информацию о том, что Динара Гагарина вела воспитательную работу с несовершеннолетними. Представитель Гагариной заявил, что факт воспитательной работы остается недоказанным. Также он отметил, что вуз предоставил жалобы, которые якобы написали родители студентов после публикации постов с критикой спецоперации, убрав из них фамилии авторов. Это, по его словам, даёт повод сомневаться в подлинности жалоб.

Напомним, в начале октября Гагарину отстранили от руководства магистратурой Digital Humanities. В вузе посчитали, что она «наносит ущерб университету своей деятельностью в социальных сетях», публикуя пацифистские высказывания и критикуя СВО. Руководство пермского филиала ВШЭ также закрыло магистратуру Digital Humanities, а её преподаватели будут читать курс на другой программе.

После отстранения Гагариной от должности более 40 студентов и магистрантов вуза опубликовали открытое письмо с поддержкой преподавателя.

А 8 декабря директор пермской «Вышки» Галина Володина подписала приказ об увольнении Гагариной. Поводом стали её высказывания против спецоперации в соцсетях и ненормативная лексика, говорилось в приказе. После этого Гагарина подала иск в суд с требованием признать её увольнение незаконным.

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