Максим Артамонов В Пермском университете прокомментировали увольнение проректора Елены Малковой В вузе сослались на «специфику трудовых отношений с заместителями руководителей образовательных организаций» Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

И.о. ректора ПГНИПУ Игорь Германов высказался по поводу увольнения проректора по молодёжной политике и внеучебной работе университета Елены Малковой. Германов заявил, что «есть специфика трудовых отношений с заместителями руководителей образовательных организаций», сославшись на ст. 336.2 Трудового кодекса РФ.

«Трудовой договор проректоров заключается на срок полномочий ректора. После того как по тем или иным причинам срок полномочий ректора заканчивается, трудовые договоры с проректорами также должны быть расторгнуты. Соответствующая норма закреплена и в нашем Уставе», — пояснил «Новому компаньону» и.о. ректора ПГНИУ.

Германов уточнил, что проректорам направлены уведомления о прекращении трудовых отношений.

«Елена Вячеславовна находится на больничном», — добавил он.

Скандал с увольнением Елены Малковой случился на прошлой неделе. Проректор по молодёжной политике вуза рассказала СМИ, что её не уведомляли о кадровых решениях, и она узнала об увольнении, когда находилась в отгуле за ранее отработанное время.

Позже Елена Малкова пояснила, что планирует «корректно завершить трудовые отношения» с университетом после закрытия больничного листа. При этом возвращаться на должность она не планирует, и сейчас находится «в коммуникации с юристами».

Напомним, кадровые перестановки в Пермском университете произошли в начале февраля, когда ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Вместо него и.о. ректора стал Игорь Германов. Он представил деканам вуза двух своих новых заместителей — проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова (бывший замгендиректора по управлению персоналом ООО «Лукойл-Пермь») и проректора по молодёжной политике Ольгу Мещерякову.

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