Максим Артамонов Бывший проректор ПГНИУ Елена Малкова намерена «корректно завершить трудовые отношения» с вузом Она не планирует возвращаться в Пермский университет Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уволенная из ПГНИУ без уведомлений проректор по молодёжной политике и внеучебной работе Елена Малкова рассказала, что планирует «корректно завершить трудовые отношения» с университетом после закрытия больничного листа. При этом возвращаться на должность она не планирует, и сейчас находится «в коммуникации с юристами».

«Надеюсь, мой экспертный потенциал пригодится студентам и командам подразделений, продолжающих развивать начатое», — пояснила она в беседе с «Новым компаньоном».

Скандал с увольнением Елены Малковой случился на прошлой неделе. Проректор по молодёжной политике вуза рассказала СМИ, что её не уведомляли о кадровых решениях, и она узнала об увольнении, когда находилась в отгуле за ранее отработанное время.

Напомним, кадровые перестановки в Пермском университете произошли в начале февраля, когда ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Вместо него и.о. ректора стал Игорь Германов. Он представил деканам вуза двух своих новых заместителей — проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова (бывший замгендиректора по управлению персоналом ООО «Лукойл-Пермь») и проректора по молодёжной политике Ольгу Мещерякову.

В 2015 году Елена Малкова основала АНО «Молодёжный эксперт». Через пять лет, в 2020 году, она была назначена проректором по молодёжной политике ПГНИУ, а в 2021-м возглавила Ресурсный центр для оказания поддержки социально ориентированных НКО Пермского края. Также её назначили директором Фонда грантов губернатора Пермского края. Его цель — поддержка социально ориентированных НКО Прикамья.

На посту проректора по молодёжной политике ПГНИУ Малкова стала известна в публичном пространстве после того, как в марте 2022 года стала инициатором анкет для изучения «социальных настроений» среди студенчества.

В них были вопросы о том, считает ли студент себя патриотом, какие чувства вызывает спецоперация в Украине и какие формы выражения собственного мнения считает приемлемыми: волонтёрская деятельность или несогласованные митинги?

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