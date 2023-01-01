Максим Артамонов Уволенная из ПГНИУ проректор по молодёжной политике Елена Малкова оспорит решение вуза Её отстранили от работы без официальных уведомлений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проректором по молодёжной политике и внеучебной работе ПГНИУ назначена Ольга Мещерякова — она сменила на этом посту Елену Малкову. При этом сама Малкова рассказала СМИ, что её не уведомляли о кадровых решениях. Она узнала об увольнении, когда находилась в отгуле за ранее отработанное время.

«Я предполагала, что будут какие-либо изменения в связи со сменой руководства вуза. Пока я думаю, что буду делать. Но то, что случилось, — это ненормально», — рассказала она 59.ru.

В беседе с «Новым компаньоном» Елена Малкова сказала, что как такового конфликта с вузом у неё нет.

«Конфликта нет, есть недопонимание. Комментарии пока не готова дать. Позже я сформулирую [свою позицию]. Сейчас пока в растерянности», — пояснила она.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ПГНИУ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ольга Мещерякова занимала пост заместителя декана по внеучебной работе геологического факультета. Обязанности проректора по учебной работе продолжит исполнять Елена Бабушкина.

В 2015 году Елена Малкова основала АНО «Молодёжный эксперт». Через пять лет, в 2020 году, она была назначена проректором по молодёжной политике ПГНИУ, а в 2021-м возглавила Ресурсный центр для оказания поддержки социально ориентированных НКО Пермского края. Также её назначили директором Фонда грантов губернатора Пермского края. Его цель — поддержка социально ориентированных НКО Прикамья.

На посту проректора по молодёжной политике ПГНИУ Малкова стала известна в публичном пространстве после того, как в марте 2022 года стала инициатором анкет для изучения «социальных настроений» среди студенчества.

В них были вопросы о том, считает ли студент себя патриотом, какие чувства вызывает спецоперация в Украине и какие формы выражения собственного мнения считает приемлемыми: волонтёрская деятельность или несогласованные митинги?





Напомним, кадровые перестановки в Пермском университете произошли в начале февраля, когда ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников написал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Вместо него и.о. ректора стал Игорь Германов. Он представил деканам вуза двух своих новых заместителей — проректора по кадровой политике и социальным вопросам Игоря Плотникова (бывший замгендиректора по управлению персоналом ООО «Лукойл-Пермь») и проректора по молодёжной политике Ольгу Мещерякову.

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