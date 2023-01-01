Максим Артамонов Экс-прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая отправили в СИЗО на три месяца Кассационный суд удовлетворил представление прокуратуры Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Уголовное дело в отношении бывшего прокурора Индустриального района Перми Сергея Мурая было возвращено на новое рассмотрение по кассационному представлению прокурора Пермского края Павла Бухтоярова. Мураю избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на три месяца — до 6 мая 2023 года.

Как сообщает properm.ru со ссылкой на определение коллегии Седьмого кассационного суда в Челябинске, прокуратура попросила отменить приговор и апелляционное определение, направив уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции — Дзержинский районный суд Перми. В обоснование своих требований гособвинитель сообщил, что суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о необходимости назначения дополнительного наказания осуждённому в виде лишения его звания "старший советник юстиции".

В представлении прокуратуры говорится, что суд не определил, за какое именно из преступлений назначается дополнительное наказание, чем нарушен уголовный закон. По мнению ведомства, ошибка в решении допущена ещё и в том, что Мураю был присвоен классный чин, а не специальное звание, сообщалось в приговоре.

Напомним, 6 февраля Кассационный суд отменил приговор Сергею Мураю, а дело вернули на рассмотрение в Дзержинский райсуд Перми.

Сергей Мурай был задержан 14 августа 2020 года. Он обвинялся в получении взяток, вымогательстве, подстрекательстве к превышению должностных полномочий. По версии следствия, в 2015-2016 годах подсудимый, занимая должность прокурора района, получил взяток на общую сумму 2,75 млн руб. за совершение действий, входивших в его служебные полномочия, в пользу взяткодателей — руководителей коммерческих организаций. Кроме того, в 2017-2018 годах Мурай неоднократно осуществлял посредничество во взяточничестве в крупном размере.

В 2016 году, используя должностное положение и свой авторитет, Мурай подстрекал сотрудников отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми и склонил их к организации незаконного прекращения шести исполнительных производств.

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