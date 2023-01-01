Замглавы администрации Дзержинского района Перми останется под домашним арестом до апреля
Суд продлил меру пресечения Николаю Ракинцеву
Решением Дзержинского районного суда Перми заместителю главы администрации Дзержинского района Николаю Ракинцеву на два месяца продлён домашний арест. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.
Как выяснил портал Properm.ru, защита Ракинцева просила избрать более мягкую меру пресечения, но ей было отказано.
Напомним, замглавы района был задержан в середине декабря 2022 года. По данным СМИ, Ракинцев якобы не предоставил средства на благоустройство территории у дома № 17 на ул. Подлесной по программе «Формирование комфортной городской среды». А перед этим у чиновника будто бы возник спор с муниципальной УК о подрядчике, который должен выполнить эти работы.
Чиновник отвечал в администрации за благоустройство, ЖКХ, градостроительство, общественную безопасность и призыв на военную службу.
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