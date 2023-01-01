Замглавы администрации Дзержинского района Перми останется под домашним арестом до апреля Суд продлил меру пресечения Николаю Ракинцеву Поделиться Твитнуть

администрация Дзержинского района Перми / фото: novyefoto.ru

Решением Дзержинского районного суда Перми заместителю главы администрации Дзержинского района Николаю Ракинцеву на два месяца продлён домашний арест. Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий.

Как выяснил портал Properm.ru, защита Ракинцева просила избрать более мягкую меру пресечения, но ей было отказано.

Напомним, замглавы района был задержан в середине декабря 2022 года. По данным СМИ, Ракинцев якобы не предоставил средства на благоустройство территории у дома № 17 на ул. Подлесной по программе «Формирование комфортной городской среды». А перед этим у чиновника будто бы возник спор с муниципальной УК о подрядчике, который должен выполнить эти работы.

Замглавы была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. Срок истекал 7 февраля.

Чиновник отвечал в администрации за благоустройство, ЖКХ, градостроительство, общественную безопасность и призыв на военную службу.

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