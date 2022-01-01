Первый замглавы Дзержинского района Перми после допроса задержан Он подозревается в злоупотреблении полномочиями Поделиться Твитнуть

администрация Дзержинского района Перми / фото: novyefoto.ru

В Перми задержан первый заместитель главы Дзержинского района Николай Ракинцев. Это случилось после допроса, проведённого следователем СУ СКР по Пермскому краю, Согласно УПК срок задержания составит 48 часов.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», чиновник допрашивался в качестве обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Как утверждают источники издания, Ракинцев якобы в нарушение закона отказал в предоставлении средств на благоустройство дворовой территории у дома №17 по ул. Подлесной - ассигнования выделялись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». А перед этим у чиновника будто бы возник спор с муниципальной УК о подрядчике, который должен выполнить эти работы.

Напомним, утром 15 декабря в администрации Дзержинского района прошли обыски. Проведение следственных мероприятий подтвердили в пресс-службе мэрии.

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