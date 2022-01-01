Максим Артамонов В Перми в отношении замглавы администрации Дзержинского района идут следственные действия Утром в районной администрации прошли обыски Поделиться Твитнуть

администрация Дзержинского района Перми / фото: novyefoto.ru

В отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Перми Николая Ракинцева проводятся следственные действия. Об этом «Новому компаньону» сообщили в мэрии Перми.

Сейчас городская администрация оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов, добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, утром 15 декабря в администрации Дзержинского района Перми начались обыски. СМИ сообщали, что следственные действия проводятся в рамках расследования, которое связано с подрядами по дорожной тематике, а в рамках расследования правоохранители задержали первого замглавы района Николая Ракинцева.

Позднее стало известно, что обыск проходит в рамках дела, возбуждённого СУ СКР по Пермскому краю.





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