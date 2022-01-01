Максим Артамонов
В администрации Дзержинского района Перми проходят обыски
СМИ пишут, что задержан заместитель главы района
Утром 15 декабря в администрации Дзержинского района Перми начались обыски. По неподтверждённым пока данным, следственные действия проводятся в рамках расследования, которое связано с подрядами по дорожной тематике.
По информации источника «Коммерсанта-Прикамье», в рамках расследования правоохранители якобы задержали первого замглавы района Николая Ракинцева, курирующего вопросы благоустройства, ЖКХ, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, а также потребительского рынка, общественной безопасности и призыва граждан на военную службу.
По данным издания, следственные действия проводит ОБЭП краевого МВД.
«Новый компаньон» направил запросы в администрацию Перми и полицию.
Позднее стало известно, что обыск в администрации Дзержинского района проходит в рамках дела, возбужденного СУ СКР по Пермскому краю.
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