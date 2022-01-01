Максим Артамонов Замглавы администрации Дзержинского района Перми Ракинцева отправили под домашний арест Мера пресечения будет действовать до 7 февраля следующего года Поделиться Твитнуть

Дзержинский районный суд Перми

Пермский краевой суд

По ходатайству следствия заместителю главы администрации Дзержинского района Перми Николаю Ракинцеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 7 февраля. Такое решение принял сегодня Дзержинский районный суд Перми.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», защита чиновника предлагала избрать своему подзащитному меру пресечения в виде денежного залога.

После решения суда Ракинцева освободили из изолятора временного содержания, в котором он был с 15 декабря.

Напомним, утром 15 декабря в администрации Дзержинского района прошли обыски. Проведение следственных мероприятий подтвердили в пресс-службе мэрии.

Позже стало известно, что задержан первый заместитель главы Дзержинского района Николай Ракинцев. Это случилось после допроса, проведённого следователем СУ СКР по Пермскому краю.

По данным СМИ, чиновник допрашивался в качестве обвиняемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Ракинцев якобы в нарушение закона отказал в предоставлении средств на благоустройство дворовой территории у дома № 17 по ул. Подлесной — ассигнования выделялись в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».





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