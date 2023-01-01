При штурме Артёмовска в ДНР погиб житель Кизеловского округа Прикамья Евгению Зеленкову было 33 года Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на Донбассе погиб житель посёлка Южный Коспашский Кизеловского ГО Пермского края Евгений Зеленков. Ему было 33 года. Об этом сообщил мэр Кизела Андрей Родыгин и выразил глубокие соболезнования родным и близким.

Известно, что мужчина был убит при штурме Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Похоронили Евгения Зеленкова на родине 1 февраля.

Накануне «Новый компаньон» сообщал о гибели в зоне СВО девяти жителей Прикамья, а также руководителя Федерации карате киокушин России уроженца Перми Сергея Увицкого.

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