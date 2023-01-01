Максим Артамонов Стало известно о гибели на Украине ещё двух военнослужащих из Пермского края Один из них был уроженцем Кудымкара, а другой — Березников Поделиться Твитнуть

В зоне боевых действий на территории Украины, ЛНР и ДНР погибли участники российской спецоперации Максим Бормотов из Кудымкара и Евгений Завьялов из Березников. Об этом сообщают местные власти на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Максим Бормотов родился 23 марта 1995 года в Кудымкаре. В 2011 году закончил гимназию №3. Он принимал участие в спецоперации в качестве добровольца и погиб 29 декабря 2022 года, сообщается на странице гимназии во соцсетях. Обстоятельства гибели не уточняются.

Кроме того, 1 февраля в Березниках состоялась похороны Евгения Завьялова. Он также отправился в зону боевых действий в качестве добровольца. Где и когда он погиб, местные власти не сообщили. Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сегодня «Новый компаньон» сообщал о гибели на Украине семи жителей Прикамья.

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