В ходе спецоперации на Украине погибли ещё семь жителей Прикамья Самому молодому был 21 год Поделиться Твитнуть

В ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР погибли ещё семь военнослужащих из Пермского края.

Так, в администрации Карагайского округа сообщили о гибели местного жителя Василия Минина, служившего в составе ЧВК Вагнер.

В посёлке Кормовище Лысьвенского округа 31 января состоялось прощание с погибшим при выполнении боевой задачи в зоне СВО Виталием Сидоровым. Некролог опубликовали ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы.

Кроме того, в пабликах появилась информация о гибели на фронтах специальной военной операции 21-летнего Максима Вольского из Губахи, Алексея Середы из Чусового, Дмитрия Лавленцева из Гремячинска, Александра Агзямова из Чайковского, Максима Максимова из Перми.





Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников Роман Евлоев.

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