В ходе спецоперации на Украине погибли ещё семь жителей Прикамья
Самому молодому был 21 год
В ходе СВО на территории Украины, ДНР и ЛНР погибли ещё семь военнослужащих из Пермского края.
Так, в администрации Карагайского округа сообщили о гибели местного жителя Василия Минина, служившего в составе ЧВК Вагнер.
В посёлке Кормовище Лысьвенского округа 31 января состоялось прощание с погибшим при выполнении боевой задачи в зоне СВО Виталием Сидоровым. Некролог опубликовали ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы.
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