В ходе спецоперации на Украине погиб ефрейтор из Березников Роман Евлоев Похороны состоятся 3 февраля Поделиться Твитнуть

Во время специальной военной операции на Украине погиб житель Березников Пермского края, ефрейтор Роман Евлоев Роман 1986 г.р. Об этом сообщили в городской администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким Романа.

«Скорбим вместе с вами. Пусть поддержка близких и всех березниковцев поможет вам перенести тяжесть невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.

Прощание с воином состоится 3 февраля в похоронном доме «Санта» (ул. Фрунзе 16/1) Начало гражданской панихиды в 11:00.

Ранее стало известно, что в ходе СВО на Украине погиб 39-летний березниковец Андрей Бухаринов.





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