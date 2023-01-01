В ходе СВО на Украине погиб березниковец Андрей Бухаринов Поделиться Твитнуть

В ходе спецоперации на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Березников Пермского края Андрей Бухаринов, об этом сообщили в администрации города.

«Доброта, милосердие, сострадание, альтруизм — эти качества запомнят все, кто был знаком с Андреем. От имени администрации города Березники выражаем соболезнования родным и близким Бухаринова Андрея Валерьевича», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Нытвы Антона Казакова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.